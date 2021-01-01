Перевозка грузов — распространенная услуга, подразумевающая возможность выбрать несколько вариантов доставки. Это бизнес, сочетающий в себе морской, наземный, воздушный транспорт. Развиваются международные грузоперевозки стремительно. Как поясняют эксперты, данный сегмент рынка в мировом масштабе растет ежегодно почти на 20%, и такие перспективы сохранятся в ближайшем будущем.
Необходимо учитывать специфику груза, особенности страны, законодательную базу, возможности заказчика, сроки хранения, доставки груза, особенности маршрута. Соответственно, международные грузоперевозки будут осуществляться морским, железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом либо комбинированным методом. Практика сложилась таким образом, что грузы, имеющую большую ценность, принято транспортировать одним видом транспорта. Если объём небольшой, груз не представляет собой большую ценность, то задействуют, например, самолёт. Конечно, в таких случаях расходы по перевозке будут выше, но это обусловлено спецификой самого груза.
Также международные грузоперевозки означают возможность выбрать оптимальный вариант в зависимости от стоимости, времени. Если временные показатели не критичны для заказчика, то можно выбрать варианты перевозки и дешевле, например, железнодорожный, автотранспорт и так далее. Особенно внимательным нужно быть, когда приходится пересекать границы нескольких государств. В основном международная торговля развивается со странами Европы, Юго-Восточной Азии.
Активность европейской международной торговли обусловлена географическим расположением Украины, находящейся в Центральной Европе. Благодаря этому существуют широкие возможности международных грузоперевозок как с ближним, так и дальним зарубежьем. Свои нюансы будут при экспорте или импорте из Китая, Индии и так далее. Вот почему одним из первых этапов является разработка маршрута грузоперевозок, его оптимизация, согласование с заказчиком способов доставки. Когда все нюансы по грузу оговорены, специалисты рассчитывают стоимость.
Понятие качества каждый формулирует по-своему. Для некоторых клиентов в первую очередь важна безопасность, для других — доступная цена, для третьих кроме стоимости имеет значение оперативность грузоперевозки. Если интересует услуга: международные перевозки грузов компанией Сид Проджект (Ceed Project), то качественный сервис гарантирован всегда. Придумывается и оптимальная упаковка, тара, маркировка в соответствии с отечественными и международными стандартами. Как известно, несоблюдение международных норм влечет отзыв лицензии у компании-исполнителя, штрафы и другие последствия.
Предлагаемая услуга: международные перевозки грузов компанией Сид Проджект (Ceed Project) отвечает всем необходимым стандартам. Есть возможность привлечения еврофур, перевозящих грузы как от одного, так и от нескольких заказчиков. В любом случае должна быть маркировка, позволяющая без труда определить специфику груза, хрупкость, мягкость, необходимость соблюдать температурные и другие режимы при грузоперевозке.
Компания со всей ответственностью подходит к делу. Предложенные услуги международной перевозки грузов с компанией Сид Проджект (Ceed Project) оказываются далеко не первый год. Конечно, если самостоятельно отправлять пищевые, непищевые продукты, бытовую химию и другие объекты за рубеж, то это не принесет никакой экономии. Логистические схемы грузоперевозок являются довольно сложными.
Разнообразные варианты есть всегда, в том числе и при планировании транспортировки в другую страну. Правда, если груз специфический, требующий особых условий, то вариантов не так много, как может показаться. Однако стоимость международных грузоперевозок в нашей компании вполне обоснована и адекватна заявленным требованиям. Нужно учесть, что при транспортировке по некоторым странам придётся принимать во внимание дополнительные ограничения. Например, в Европе вводятся серьезные ограничения на автомобильный поток, его интенсивность.
В некоторых государствах устанавливаются лимиты, запрещающие любому транспортному средству проходить большое количество километров за сутки. Косвенно стоимость международных грузоперевозок будет зависеть от таких деталей, правил. Специалисты нашей компании учтут все требования, ограничения, подготовят необходимые международные документы. Это позволит максимально снизить цену перевозки, сэкономить время, избавить клиента от необходимости непредвиденных простоев, вызывающих задержку при перевозке грузов.
Заблаговременно в наличии должны быть все документы на груз. Это тоже рассматривается заранее наряду с расчётом стоимости международной грузоперевозки и другими нюансами. Выделяется определённое время на прохождение грузом таможенного контроля, проводятся погрузочно-разгрузочные работы. Периодически придется проверять транспортное средство непосредственно в пути следования на специально отведенных для этого местах, стоянках. Такие требования тоже регламентируются законом, международными правилами.
Цена и качество идут рука об руку. Поэтому можно констатировать, что цена международных перевозок груза, обеспечение охраны, страхования, ответственное отношение к своим обязательствам одинаково важны. Клиентам предоставляется целый комплекс услуг, включая хранение, разгрузку, погрузку, страхование. Иногда требуются и услуги складского хранения грузов, что тоже будут предоставлены. Товар контролируется как в пути следования, так и в процессе погрузки, разгрузки, размещения на складе.
Относительно низкая цена международных перевозок груза не должна вводить в заблуждение. Некоторые клиенты считают, что стоимость, которая ниже, чем в среднем по рынку, говорит о низком качестве международных грузоперевозок. Однако это не так. Просто широкие возможности перевозчика, налаженные логистические схемы, профессиональный штат специалистов благоприятно влияют на ценообразование.
Расходы будут, но они объективные и при хорошей организации бизнеса обязательно окупятся. Приемлемые цены международной перевозки грузов стали визитной карточкой компании. Бизнес будет выгодным как с точки зрения импорта, так и экспорта груза.
Нужно учитывать, что зачастую маршруты бывают довольно сложные. Поэтому хороший сервис международных грузоперевозок означает быструю возможность учитывать особенности маршрутов даже в отдаленные страны. Собственно, в большинстве случаев бывает именно так: груз отправляется на дальние территории сразу через несколько стран. Другие факторы:
И хотя сервис международных грузоперевозок позволяет заказать услуги под ключ, формат сотрудничества выбирает каждый заказчик индивидуально. Иногда можно слышать о неприятных ситуациях, когда при совместной подготовке перевозки груза со стороны заказчика были допущены некоторые оплошности. Например, неправильно указаны изначальные данные о грузах, не собраны в полном объеме международные документы или же они заполнены неправильно. Вот почему практика показывает, что всегда лучше доверять профессионалам, поручая им работу в полной мере.
Как видно, при профессиональном сервисе в международных грузоперевозках будут учтены все нюансы. Государства отличаются и лояльностью таможенных режимов. Некоторые страны, напротив, помимо довольно строгой законодательной базы демонстрируют и низкую лояльность относительно перемещаемых международных грузов. Например, в государствах Средней Азии работа экспедитора не зря считается довольно сложной. Это Монголия, Узбекистан, Таджикистан и некоторые другие. Причём, специалисты знают, что нужно учитывать как правовые аспекты перевозки, так и традиции.
Об этом стоит рассказать подробнее. Да, причины воспользоваться международными грузоперевозками компании Cид проджект (Ceed project) разные, но все они основаны на доверии к компании. Кто-то из клиентов отмечает прекрасную возможность связаться с операторами, позвонить в любое время, запросить дополнительную информацию, отследить их груз в пути следования. Или же можно просто запросить сведения о тех или иных тарифах, особенностях мультимодальных и других видах международных перевозок.
Другие люди основными причинами называют доступную стоимость перевозки, прозрачное ценообразование. Как видно, причины воспользоваться международными грузоперевозками компании Cид проджект (Ceed project) действительно есть. Грамотная международная логистика оптимизирует стоимость, предоставляет возможности доставлять грузы сборным способом, храня их на специализированных площадках, складах консолидированного типа.
В международных перевозках, как правило, привлекаются транспортные средства средней и большой вместимости, с немалой грузоподъёмностью. Но далеко не всегда целесообразно выбирать именно этот метод. А еще, среди причин воспользоваться международными грузоперевозками от компании Cид проджект (Ceed project) есть честность, добросовестность исполнения. Не секрет, бывает, что некоторые недобросовестные компании предлагают платить за «недогруз», но это не позволит сэкономить деньги заказчика.
Бывают случаи, когда груз портится либо он бывает банально похищен. Не только форс-мажорные обстоятельства наподобие наводнений, обрушений препятствуют международной перевозке. Поскольку никогда нельзя предугадать, что может случиться, то целесообразно воспользоваться универсальной страховкой, покрывающей любые непредвиденные обстоятельства, способные возникнуть на данном международном направлении.
|В страховом договоре указывается, что если произойдёт хищение, гибель груза, порча или другие повреждения, то убытки заказчика будут покрыты
|Страховая сумма способна покрыть как полную стоимость ущерба при международных грузоперевозках, так и частичную
|Стоимость и условия оговариваются заблаговременно
|Это касается как полного возмещения, так и частичного
Нередко именно после такого всестороннего подхода люди принимают решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества, если их устраивают положения договора, страховка, конкретный перечень всевозможных рисков и не менее конкретная цена, которая должна быть выплачена в случае возникновения непредвиденных обстоятельств при перевозке. Заказчик своими глазами видит цифры, оценивает и то, как была рассчитана цена перевозки грузов, какие факторы на неё повлияли.
При обращении к исполнителю клиент должен знать, каковы, например, типы кузовов транспортных средств. Также будут предоставлены и другие сведения относительно перевозки грузов:
Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Хотите доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки разных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и готовить все бумаги.
В наличии должны быть правоустанавливающие документы. Нужно знать, как исполнитель взаимодействует с терминалами, привлекает ли дополнительных перевозчиков, как именно происходит страхование, ценообразование. На сайте должны быть четко обозначены все оказываемые услуги по грузоперевозкам, в том числе и смежные. Порою случаются ситуации, когда в процессе оказания услуг выясняется, что клиент должен доплатить за какие-то непредвиденные расходы, чрезвычайные ситуации, то есть появляются неучтенные сопутствующие расходы. Клиент, как часто бывает в таких случаях, ставится перед свершившимся фактом по окончании оказания услуг международной перевозки.
В каких-то случаях это может быть оправданно. Не всегда международные грузовые перевозки проходят по четко заданному алгоритму. Но такой способ взаимодействия с заказчиками характерен в том числе и недобросовестным исполнителям, желающим получить большую оплату за сервис по доставке грузов.
Чтобы не попасть в эту ловушку, рекомендуется ознакомиться с отзывами клиентов о перевозках. Если непредвиденные расходы в процессе грузоперевозок возникают регулярно, то об этом будет обязательно отмечено в отзывах. И чем больше отзывов о непредвиденных расходах, тем больше оснований будет для того, чтобы не доверять той или иной компании по международным грузоперевозкам.
лицензии будут иметься в открытом доступе. То есть, заходя на сайт компании по международным грузоперевозкам, человек сможет сразу же увидеть отсканированные документы, говорящие о том, что исполнитель работает официально, имеет разрешения. Бывает и такое, что на сайте установлены удобные онлайн-калькуляторы, позволяющие человеку самостоятельно рассчитать предварительную стоимость в зависимости от места отправки груза и пункта назначения.
Другие базовые сведения: характеристика груза, объём, наличие особых условий, специфика маршрута. Виртуальный калькулятор поможет узнать предварительную цену международных перевозок груза, сроки, внести некоторые правки, например, скорректировать маршрут, чтобы снизить итоговую стоимость. Это очень удобная опция, позволяющая клиентам понимать примерную стоимость сервиса. И, конечно, должна четко прослеживаться готовность менеджеров, операторов идти на личные контакты, чтобы уточнять детали, корректировать стоимость перевозок груза. Менеджер всегда должен быть готов дать отчёт, как проводится отслеживание груза и транспорта в пути следования, в какой форме предоставляется отчет клиенту о перевозке и каковы гарантии того, что конечная стоимость не вырастет в итоге. Предоставляется информация и о специфике оплаты сервиса перевозок и о том, как стоит регулировать претензии, если они возникнут.
Именно работа под ключ считается самой выгодной, относительно простой, безопасной. Да, международные грузовые перевозки достаточно рискованный, сложный процесс, поскольку означает учёт множества технических, правовых особенностей. Морской транспорт, авиационный, автомобильный, железнодорожный, мультимодальный, то есть комбинированный имеют свои плюсы и минусы как в плане скорости, так и в плане стоимости перевозки международных грузов.
Доставка груза от двери к двери — оптимальное решение. Особенно, если приходится пересекать не одну границу, а несколько, проходить несколько таможенных кордонов, заполнять документацию на иностранных языках. Конечно, международные грузовые перевозки разные. Есть направления, связанные с перемещением по региону в Средней Азии, Юго-Восточной Азии. Они традиционно считаются одними из самых распространённых, но в то же время и сложных.
Если говорить исключительно о европейских направлениях международных грузовых перевозок, то они более предсказуемые, безопасные, но тоже имеют свои особенности. Известно, что власти большинства европейских государств очень строго относятся к соблюдению экологических и других стандартов в процессе международных перевозок грузов, что тоже усложняет процесс.
Принято считать, что в основном международные грузоперевозки интересуют представителей среднего или крупного бизнеса, которые работают в сфере торговли. Они действительно составляют внушительный пласт клиентов, но данный сервис нужен и другим: строительным компаниям, занимающимся поставкой оборудования и пр. Перевозят заказчики и транспортные средства, продукты нефтепереработки, медицинские препараты, спецтехнику сельскохозяйственного назначения и пр. Порою требуется перевезти некоторые грузы, оборудование тогда, когда осуществляется передислокация бизнеса или частных лиц за границу. Соответственно, возникает потребность в перемещении некоторых товаров, продукции, мебели и десятков других объектов, относящихся к категории габаритных или негабаритных.
Из Индии или из Китая нередко маршруты перевозки составляются так, чтобы сэкономить время. Для этого задействуются комбинированные виды, включающие наземный транспорт и грузовой воздушный. В транспортировке в Польшу или в другие страны, находящиеся относительно недалеко, есть возможность привлечь исключительно наземный транспорт. Международные направления — это целая специфика, возможность взятия груза на складе, доставки к месту назначения к заказчику, то есть от двери к двери.
Это зависит от самой специфики. Часто приходится получать документы, которые позволят ввозить те или иные грузы. В первую очередь определённые сложности могут возникнуть при ввозе товаров медицинского назначения, некоторых косметических средств и товаров двойного назначения. Это означает такие товары, которые могут быть использованы в нескольких сегментах, в том числе и в военных целях. Некоторые нюансы есть и тогда, когда ввозятся радиоуправляемые приспособления, устройства, позволяющие отслеживать происходящее. Даже обычные радио-игрушки или рации для бытового назначения могут вызвать вопросы. Однако всё это решаемо, нужно лишь знать тонкости оформления.
Этот перечень довольно широк, он включает в себя консолидацию, складирование, транспортировку, проверку товаров, сопроводительных документов, регистрацию, нанесение маркировки. Также сюда включаются вопросы относительно таможенного декларирования, контроля выпуска товаров с таможни, международное юридическое сопровождение, складирование, доставка и прочее.
Это зависит от маршрута. Так, если брать описанные выше направления, связанные с экспортом и импортом из стран Юго-Восточной Азии, то речь, как правило, идёт о нескольких неделях на грузоперевозку.
Кроме вышеозначенных общих факторов (протяжённость маршрута и задействованный вид транспорта) влияет и то, необходимо ли проводить складскую обработку, доставку до определённых терминалов, размещение на таможне, проведение очистки и прочее.
Многое зависит от вида международных перевозок. На самолёте или в специальных морских контейнерах можно разместить огромные объемы грузов, исчисляющиеся сотнями тонн. Если выбирать наземные автоперевозки, то грузоподъёмность машин составляет в среднем от 2 до 30 тонн. Всё это должно соответствовать международным стандартам, требованиям.
В целом весь объём грузов можно подразделить на пищевые и непищевые продукты, но такое деление довольно общее. Чаще всего клиенты заказывают международные грузоперевозки продуктов питания, контейнерных и сборных грузов, растений, животных, жидких и сыпучих грузов, оборудования, техники, бытовой техники, медикаментов и десятки других наименований. А еще, перевозится сельскохозяйственная, другая специальная техника, строительные и отделочные материалы. Как видно, перечень перевозок международного характера довольно большой, осуществляющийся даже не десятками, а сотнями наименований. Это актуально как для европейского, так и для азиатского направления, Северной и Южной Америки.
Возможно, у клиентов остались ещё какие-то вопросы, в таком случае всегда на связи консультанты, готовые проконсультировать онлайн или же по телефону, с помощью виртуального чата. Если необходимо, то вся интересующая информация относительно стоимости, качества услуг, оперативности сервиса международных грузовых перевозок будет направлена на электронный адрес. В дальнейшем сам человек или компания будет решать вопрос о целесообразности заключения контракта относительно перевозок груза в международном формате.
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