Когда-то термин «логистика» считался модным определением, свойственным, скорее, западной экономике. Но буквально в последние годы и десятилетия ситуация показала, что логистический аудит, консалтинг и другие смежные сферы имеют важное практическое значение. Если система логистики отлажена на предприятии, это означает наличие компетентных сотрудников, современное транспортное, складское оборудование, внедрение передовых технологий. Да, это подразумевает затраты, но в итоге значительно снижаются ненужные расходы, закрываются слабые места в бизнес-цепочках. А также это позволяет наладить действительно эффективное сотрудничество с клиентами, заказчиками, оптимизировать и схему налогообложения.
Если говорить кратко, то цели и задачи — это оптимизация работы компании. Есть четкие задачи логистического аудита, состоящие в создании базы данных, что позволят оценить составляющие логистической системы. Также к задачам относятся следующие моменты:
Таким образом задачи логистического аудита — это минимизация издержек, повышение прибыли. Это, в свою очередь, повлияет и на другие факторы: улучшит репутационный имидж, повысит уровень доверия среди клиентов. Не будет вопросов и у надзорных, контролирующих органов, инстанций. И опять это благоприятно скажется на ведении деятельности в компании, расширит её возможности.
Если задача логистического аудита, заключающаяся в выявлении слабых мест, выполнена, то компания, организация получит дополнительные бонусы. Это повышает конкурентоспособность продукции, товаров на рынке. Порою это позволяет организациям даже выходить на межрегиональный или международный уровень.
Не все предприятия, компании и организации готовы к тому, чтобы на практике внедрить рекомендации, практические решения. Однако, отвечая на вопрос: «Кому необходим логистический аудит?», можно констатировать, что нужен он большинству предприятий. Но, конечно, надо учитывать уровень их готовности к модернизации, перестройке бизнес-цепочек. Традиционно считается, что наиболее часто этими услугами пользуются представители промышленных предприятий, приглашая экспертов.
На многих предприятиях такого типа представлены комплексно логистические функции, в том числе закупки, сбыт продукции и, конечно, производство. Кроме того, вопрос: «Кому необходим логистический аудит?» актуален и для предприятий торговли, плюс, актуален он для компаний, реализующих экспедиторские услуги, для операторов и так далее.
Конечно, не стоит путать это мероприятие, например, с бухгалтерской проверкой или коучингом. Ведь это системный, очень глубокий процесс, позволяющий объективно оценить экономические данные, вывести их соответствие общепринятым критериям и предоставить в полной мере отчёты заказчику. Это могут быть документы, фото, графики, схемы, рекомендации и прочее. Нет необходимости уточнять, кому логистический аудит необходим в первую очередь, ведь эта процедура важна любым организациям, компаниям, заботящимся о своей прибыли.
Говоря о проблемах, стоит понимать, что часто в качестве синонимов относительно аудита выступают слова наподобие «анализ», «изучение», «диагностика», «исследование». То есть, проблемы, выявляемые логистическим аудитом — это те негативные факторы, которые влияют на всю деятельность компании, предприятия, организации. Определяются как сильные, так и слабые звенья логистики, прослеживаются тенденции, на основании анализа делается объективный вывод о том, насколько эффективно используются ресурсы. А еще, можно выявить то, насколько конкурентоспособной является организация, предприятие, компания. Идет продвижение от общих данных к частным моментам. Например:
Актуальные проблемы, выявляемые логистическим аудитом, описывают как деятельность головной компании, так и подразделений, которые могут находиться в разных районах города и даже в различных регионах страны. Как правило, участвуют в работе логисты, аудиторы, специалисты, контролирующие маркетинг, бухгалтерию, производство, склады, продажи, внедрение информационных технологий, закупки и отделы непосредственного контроля.
Широкий спектр проблем, выявляемых логистическим аудитом — это правильная диагностика. На её основе можно выстроить стратегию, тактику действий, чтобы оперативно, буквально в следующие несколько недель или месяцев устранить выявленные недостатки. Есть стратегии, которые разрабатываются на более долгосрочную перспективу, то есть на несколько лет.
Возможно, у кого-то этот термин ассоциируется с «коучингом», то есть с работой специалиста, оказывающего данные услуги. Некоторые воспринимают консультанта исключительно как советчика или мотиватора. Однако известно, к чему может привести пренебрежение логистическим консалтингом, что обязательно скажется на деятельности всего предприятия. Надо учесть следующие нюансы:
Лучше не испытывать на практике то, к чему может привести пренебрежение логическим консалтингом, ставя под удар собственный бизнес. Комплексный подход позволит оценить сразу несколько факторов: специфику создания, нюансы работы персонала, внедренные современные информационные системы или их отсутствие.
На практике можно часто видеть то, к чему приводит пренебрежение логистическим консалтингом, что иногда происходит из-за того, что предприниматели недооценивают значимость подобных услуг. В работе оценивается и эффективность выполнения отдельных действий, рациональное задействование ресурсов, а также присутствует разбор конкретных проблемных ситуаций именно на данном предприятии.
Отчетность — это отдельный раздел в данной деятельности. Понять то, что такое отчеты о проделанном логистическом аудите, поможет следующая таблица:
|Отчеты о затратах и сервисе
|В них можно увидеть затраты на дистрибуцию, закупки, сравнить показатели с предыдущими периодами. Выявляется объем логистических издержек в сравнении с предыдущими периодами
|Отчет о производительности
|Он выявляет результативность логистического менеджмента, эффективность
Конечно, отчеты о проделанном логистическом аудите — это не единственное, что будет представлено заказчику по окончании всех манипуляций. Ценность аудита заключается именно в возможности сформулировать конкретные действия, стратегию, тактику не на теоретической основе, а на практике. То есть эти рекомендации можно воплощать в жизнь буквально на следующий день после завершения манипуляций.
Специалисты, погружаясь в деятельность компании, выявляют и так называемый «скрытый потенциал», что тоже является общепринятым логистическим термином. И очень часто проблемы в итоге оборачиваются новыми возможностями. Да, каждая проблема, выявленная отчетами в логистическом аудите, открывает новые возможности для развития, задействования потенциала. А всё начинается с объективной оценки.
Казалось бы, перед специалистами стоит большой объём работ, однако всё должно быть проведено таким образом, чтобы не парализовать работу предприятия, компании, организации. Именно поэтому стоит заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project) и убедиться на практике, что настоящее качество — это ещё и скорость. Критерии успеха: оперативность, информативность, доступная цена, возможность предоставить группу аудиторов, специализирующегося в разных сферах, составляющих единую общую цепочку:
Если заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project), то в целом на работу уйдет несколько дней или недель, но сроки зависят от объёма работ, равно как и цена. Будет изучен склад сырья, готовая продукция, материалы, работа с розничными и оптовыми клиентами, организация транспортировки и десятки других факторов. На основании этого и будет сделан вывод, отчётность, даны рекомендации и конкретные методики их воплощения в жизнь.
Эксперты помогут сформулировать перечень факторов, на основе которых и будут оцениваться логистические функции. И в этом поможет международный опыт. Заказывая логистический аудит в компании Сид проджект (Ceed project), можно быть уверенным, что будут внедрены международные и отечественные методики, поскольку необходимо учитывать специфику деятельности компании именно на местном рынке, то есть иметь в виду то, как функционирует украинский рынок.
Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Хотите доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки разных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и готовить все бумаги.
Ценообразование прозрачное, это тоже является одним из критериев успешного сотрудничества. Происходит формирование цены на логистический аудит заблаговременно исходя из того, нужно ли оценить работу головного офиса или выявить проблемы в подразделениях либо рассмотреть бизнес-структуру комплексно, в целом. Важно установить контакт с клиентами, получить объемную информацию о расходной составляющей, доходной. Проводится аудит, как правило, внутренний и внешний. Вместе они дают полноценную картину, позволяя выявить реальную проблему.
Происходит формирование цены на логистический аудит заранее, то есть до момента заключения договора. Поэтому цена будет заблаговременно отражена в договоре сотрудничества. Заказчик будет избавлен от финансовых сюрпризов, проблем, и можно будет говорить о проведении полноценного аудита, не опасаясь того, что в процессе деятельности возникнут какие-то непредвиденные расходы.
Специалисты выбирают, какими методами они будут действовать и на какие этапы, подэтапы будет распределена их работа. А еще, формирует цену на логистический аудит, сроки время его проведения. Кстати, одним из методов эффективного взаимодействия по выявлению проблем будет и проведение интервью с лицами, ответственными за ключевые направления логистики: запасы, поставки, управление, контроль, транспортировка. Проводится и выборка документов, в том числе первичной, вторичной документации.
Об успешности можно говорить заблаговременно, оценив методы работы аудиторов, что уже скажет об их профессионализме. Анализ документации, сбор данных, опросы, оценка транспортировки, складов, управления — это уже должно сказать, что работают профессионалы. Существуют критерии успешно проведенного аудита в вашей организации, что заключаются в предоставлении не просто отчётов, но конкретных рекомендаций, способов их воплощения на практике, расчёте времени, что потребуется для воплощения стратегий в жизнь. Выстраивается система операционных показателей, то есть:
Если представлены полные данные, то они тоже будут составлять критерии успешно проведенного аудита в вашей компании профессионалами. А еще, аудиторы предлагают стратегии внедрения в практику новых схем взаимодействия, основываясь на том, как действуют конкуренты в данной сфере. Взять лучшее у конкурентов и воплотить на практике в конкретной организации — это тоже важные результаты деятельности в процессе работы.
Как правило, сначала проводится внутренний аудит, затем внешний. Действие происходит от общего к частному. Среди критериев успешно проведенного аудита организации стоит отметить и наличие стратегии, отчётности о взаимодействии с клиентами. Таким образом происходит улучшение работы как самой компании внутри, так и улучшение сервиса, обслуживания клиентов. Так работа оценивается и с точки зрения клиентов организации.
Да, нельзя сказать, что проведя логистический аудит в Киеве или других регионах Украины единожды, впоследствии можно вообще не обращаться к специалистам. Однако будут даны рекомендации, которые сделают деятельность организации максимально эффективной как в ближайшем будущем, так и в более отдаленном, то есть через несколько лет. Рекомендуется проведение подобных манипуляций для выявления проблем периодически, например, один раз в несколько лет. Это важно, поскольку сама логистическая сфера не стоит на месте, ежегодно появляются новые информационные технологические решения, позволяющие компании, организации функционировать действительно эффективно, с большой отдачей. Важно не отставать и от конкурентов, вовремя внедрять действительно полезные новинки, ведь они обязательно окупятся, минимизируют издержки, принесут прибыль.
Сотрудничество налажено в различных областях логистического аудита. Профессионалы Сид проджект разрабатывают системы для управления складированием, исследуют условия хранения товаров, продукция, сырья. Это могут быть пищевые и непищевые товары, мясо-молочная продукция, яйца, бытовая техника, одежда, фармацевтическая, косметологическая продукция, оборудование и многое другое. Разрабатывается система управления запасами, исследуется и то, из-за чего происходят периодические сбои в сроках поставки, из-за чего бывают проблемы с транспортировкой грузов. Изучаются и стратегические запасы, разрабатываются методы расчёта запасов, внедряются и весьма результативные системы прогнозирования.
Изучается то, как происходит отгрузка, как распределяются материальные и другие активы в главном подразделении и в дочерних. Да, заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project) означает не только выявить насущные проблемы, но и взглянуть на функционирование организации по-новому. Учитывается и международный опыт. В частности, известно, что четко выстроенная структура, этапы логистического аудита появились ещё в конце прошлого века, когда стал очевиден процесс глобализации, стирания границ между государствами.
На территорию Украины и некоторых других стран Европы само понятие логистического аудита пришло несколько позже. Однако это имеет и свои положительные моменты. Так, украинским специалистам не пришлось начинать все с нуля, разрабатывать свои методы, этапы выявления проблем и быть первопроходцами в данной сфере. Во многом уже сформированный, адаптированный европейский опыт дал большой толчок для развития подобного бизнеса в Украине. Но, конечно, учитывается специфика страны, внедряются и собственные наработки. В том числе и наработки, созданные специалистами компании Сид проджект (Ceed project).
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