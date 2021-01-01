Логистическая компания №1 в Украине
З вами працюють професіонали
+38 (097) 078-56-98
Заказать звонок

Логистический аудит

Когда-то термин «логистика» считался модным определением, свойственным, скорее, западной экономике. Но буквально в последние годы и десятилетия ситуация показала, что логистический аудит, консалтинг и другие смежные сферы имеют важное практическое значение. Если система логистики отлажена на предприятии, это означает наличие компетентных сотрудников, современное транспортное, складское оборудование, внедрение передовых технологий. Да, это подразумевает затраты, но в итоге значительно снижаются ненужные расходы, закрываются слабые места в бизнес-цепочках. А также это позволяет наладить действительно эффективное сотрудничество с клиентами, заказчиками, оптимизировать и схему налогообложения.

Задачи логистического аудита

Если говорить кратко, то цели и задачи — это оптимизация работы компании. Есть четкие задачи логистического аудита, состоящие в создании базы данных, что позволят оценить составляющие логистической системы. Также к задачам относятся следующие моменты:

Таким образом задачи логистического аудита — это минимизация издержек, повышение прибыли. Это, в свою очередь, повлияет и на другие факторы: улучшит репутационный имидж, повысит уровень доверия среди клиентов. Не будет вопросов и у надзорных, контролирующих органов, инстанций. И опять это благоприятно скажется на ведении деятельности в компании, расширит её возможности.

Если задача логистического аудита, заключающаяся в выявлении слабых мест, выполнена, то компания, организация получит дополнительные бонусы. Это повышает конкурентоспособность продукции, товаров на рынке. Порою это позволяет организациям даже выходить на межрегиональный или международный уровень.

ПРОСЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ
Посчитать стоимость перевозки
Откуда
Куда
Дата загрузки
Расстояные (км)
Перевозки
По Украине
ИМПОРТ
ЭКСПОРТ
ТИП АВТО
Тип кузова
Тент
Реф
Цельномет
ДОСТАВКУ РАССЧИТАЕТ И ОЗВУЧИТ МЕНЕДЖЕР
ВАША СКИДКА 5%
Что бы получить просчет стоимости доставки введите ваши данные


Кому необходим логистический аудит?

Не все предприятия, компании и организации готовы к тому, чтобы на практике внедрить рекомендации, практические решения. Однако, отвечая на вопрос: «Кому необходим логистический аудит?», можно констатировать, что нужен он большинству предприятий. Но, конечно, надо учитывать уровень их готовности к модернизации, перестройке бизнес-цепочек. Традиционно считается, что наиболее часто этими услугами пользуются представители промышленных предприятий, приглашая экспертов.

На многих предприятиях такого типа представлены комплексно логистические функции, в том числе закупки, сбыт продукции и, конечно, производство. Кроме того, вопрос: «Кому необходим логистический аудит?» актуален и для предприятий торговли, плюс, актуален он для компаний, реализующих экспедиторские услуги, для операторов и так далее.

Конечно, не стоит путать это мероприятие, например, с бухгалтерской проверкой или коучингом. Ведь это системный, очень глубокий процесс, позволяющий объективно оценить экономические данные, вывести их соответствие общепринятым критериям и предоставить в полной мере отчёты заказчику. Это могут быть документы, фото, графики, схемы, рекомендации и прочее. Нет необходимости уточнять, кому логистический аудит необходим в первую очередь, ведь эта процедура важна любым организациям, компаниям, заботящимся о своей прибыли.

Проблемы, выявляемые логистическим аудитом

Говоря о проблемах, стоит понимать, что часто в качестве синонимов относительно аудита выступают слова наподобие «анализ», «изучение», «диагностика», «исследование». То есть, проблемы, выявляемые логистическим аудитом — это те негативные факторы, которые влияют на всю деятельность компании, предприятия, организации. Определяются как сильные, так и слабые звенья логистики, прослеживаются тенденции, на основании анализа делается объективный вывод о том, насколько эффективно используются ресурсы. А еще, можно выявить то, насколько конкурентоспособной является организация, предприятие, компания. Идет продвижение от общих данных к частным моментам. Например:

Актуальные проблемы, выявляемые логистическим аудитом, описывают как деятельность головной компании, так и подразделений, которые могут находиться в разных районах города и даже в различных регионах страны. Как правило, участвуют в работе логисты, аудиторы, специалисты, контролирующие маркетинг, бухгалтерию, производство, склады, продажи, внедрение информационных технологий, закупки и отделы непосредственного контроля.

Широкий спектр проблем, выявляемых логистическим аудитом — это правильная диагностика. На её основе можно выстроить стратегию, тактику действий, чтобы оперативно, буквально в следующие несколько недель или месяцев устранить выявленные недостатки. Есть стратегии, которые разрабатываются на более долгосрочную перспективу, то есть на несколько лет.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing

Грузоперевозки
Loremipsum
Loremipsum
Loremipsum
Тип авто
от 920 грн/км

Старая
цена:
1 324 грн/км
Рассчитать
Тип авто
от 920 грн/км

Старая
цена:
1 324 грн/км
Рассчитать
Тип авто
от 920 грн/км

Старая
цена:
1 324 грн/км
Рассчитать
Тип авто
от 920 грн/км

Старая
цена:
1 324 грн/км
Рассчитать

К чему может привести пренебрежение логистическим консалтингом

Возможно, у кого-то этот термин ассоциируется с «коучингом», то есть с работой специалиста, оказывающего данные услуги. Некоторые воспринимают консультанта исключительно как советчика или мотиватора. Однако известно, к чему может привести пренебрежение логистическим консалтингом, что обязательно скажется на деятельности всего предприятия. Надо учесть следующие нюансы:

Лучше не испытывать на практике то, к чему может привести пренебрежение логическим консалтингом, ставя под удар собственный бизнес. Комплексный подход позволит оценить сразу несколько факторов: специфику создания, нюансы работы персонала, внедренные современные информационные системы или их отсутствие.

На практике можно часто видеть то, к чему приводит пренебрежение логистическим консалтингом, что иногда происходит из-за того, что предприниматели недооценивают значимость подобных услуг. В работе оценивается и эффективность выполнения отдельных действий, рациональное задействование ресурсов, а также присутствует разбор конкретных проблемных ситуаций именно на данном предприятии.

Отчеты о проделанном логистическом аудите

Отчетность — это отдельный раздел в данной деятельности. Понять то, что такое отчеты о проделанном логистическом аудите, поможет следующая таблица:

Отчеты о затратах и сервисе В них можно увидеть затраты на дистрибуцию, закупки, сравнить показатели с предыдущими периодами. Выявляется объем логистических издержек в сравнении с предыдущими периодами
Отчет о производительности Он выявляет результативность логистического менеджмента, эффективность

Конечно, отчеты о проделанном логистическом аудите — это не единственное, что будет представлено заказчику по окончании всех манипуляций. Ценность аудита заключается именно в возможности сформулировать конкретные действия, стратегию, тактику не на теоретической основе, а на практике. То есть эти рекомендации можно воплощать в жизнь буквально на следующий день после завершения манипуляций.

Специалисты, погружаясь в деятельность компании, выявляют и так называемый «скрытый потенциал», что тоже является общепринятым логистическим термином. И очень часто проблемы в итоге оборачиваются новыми возможностями. Да, каждая проблема, выявленная отчетами в логистическом аудите, открывает новые возможности для развития, задействования потенциала. А всё начинается с объективной оценки.

Заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project)

Казалось бы, перед специалистами стоит большой объём работ, однако всё должно быть проведено таким образом, чтобы не парализовать работу предприятия, компании, организации. Именно поэтому стоит заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project) и убедиться на практике, что настоящее качество — это ещё и скорость. Критерии успеха: оперативность, информативность, доступная цена, возможность предоставить группу аудиторов, специализирующегося в разных сферах, составляющих единую общую цепочку:

  1. Транспортировка.
  2. Складирование, хранение, организация погрузки и выгрузки.
  3. Работа с клиентами, специфика продаж.
  4. Корректность документооборота и инвентаризации.
  5. Оценка знаний логистов-аудиторов, работающих в штате компании и так далее.

Если заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project), то в целом на работу уйдет несколько дней или недель, но сроки зависят от объёма работ, равно как и цена. Будет изучен склад сырья, готовая продукция, материалы, работа с розничными и оптовыми клиентами, организация транспортировки и десятки других факторов. На основании этого и будет сделан вывод, отчётность, даны рекомендации и конкретные методики их воплощения в жизнь.

Эксперты помогут сформулировать перечень факторов, на основе которых и будут оцениваться логистические функции. И в этом поможет международный опыт. Заказывая логистический аудит в компании Сид проджект (Ceed project), можно быть уверенным, что будут внедрены международные и отечественные методики, поскольку необходимо учитывать специфику деятельности компании именно на местном рынке, то есть иметь в виду то, как функционирует украинский рынок.

Перевозка груза «под ключ»

Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Хотите доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки разных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и готовить все бумаги.

Формирование цены на логистический аудит

Ценообразование прозрачное, это тоже является одним из критериев успешного сотрудничества. Происходит формирование цены на логистический аудит заблаговременно исходя из того, нужно ли оценить работу головного офиса или выявить проблемы в подразделениях либо рассмотреть бизнес-структуру комплексно, в целом. Важно установить контакт с клиентами, получить объемную информацию о расходной составляющей, доходной. Проводится аудит, как правило, внутренний и внешний. Вместе они дают полноценную картину, позволяя выявить реальную проблему.

Происходит формирование цены на логистический аудит заранее, то есть до момента заключения договора. Поэтому цена будет заблаговременно отражена в договоре сотрудничества. Заказчик будет избавлен от финансовых сюрпризов, проблем, и можно будет говорить о проведении полноценного аудита, не опасаясь того, что в процессе деятельности возникнут какие-то непредвиденные расходы.

Специалисты выбирают, какими методами они будут действовать и на какие этапы, подэтапы будет распределена их работа. А еще, формирует цену на логистический аудит, сроки время его проведения. Кстати, одним из методов эффективного взаимодействия по выявлению проблем будет и проведение интервью с лицами, ответственными за ключевые направления логистики: запасы, поставки, управление, контроль, транспортировка. Проводится и выборка документов, в том числе первичной, вторичной документации.

Критерии успешно проведенного аудита вашей организации

Об успешности можно говорить заблаговременно, оценив методы работы аудиторов, что уже скажет об их профессионализме. Анализ документации, сбор данных, опросы, оценка транспортировки, складов, управления — это уже должно сказать, что работают профессионалы. Существуют критерии успешно проведенного аудита в вашей организации, что заключаются в предоставлении не просто отчётов, но конкретных рекомендаций, способов их воплощения на практике, расчёте времени, что потребуется для воплощения стратегий в жизнь. Выстраивается система операционных показателей, то есть:

Если представлены полные данные, то они тоже будут составлять критерии успешно проведенного аудита в вашей компании профессионалами. А еще, аудиторы предлагают стратегии внедрения в практику новых схем взаимодействия, основываясь на том, как действуют конкуренты в данной сфере. Взять лучшее у конкурентов и воплотить на практике в конкретной организации — это тоже важные результаты деятельности в процессе работы.

Как правило, сначала проводится внутренний аудит, затем внешний. Действие происходит от общего к частному. Среди критериев успешно проведенного аудита организации стоит отметить и наличие стратегии, отчётности о взаимодействии с клиентами. Таким образом происходит улучшение работы как самой компании внутри, так и улучшение сервиса, обслуживания клиентов. Так работа оценивается и с точки зрения клиентов организации.

Услуги логистики

Международные грузоперевозки
Международные морские перевозки грузов
Перевозка сборных грузов
Доставка палет
Консолидация груза
Скласдская логистика

Проведение логистического аудита по всей Украине и в Киеве

Качественное, успешное выполнение задач проверок компаний и организаций

Логистический аудит необходим многим компаниям

Проведение логистического аудита в Киеве и в других регионах Украины с гарантией качества

Компания Сид проджект занимается аудитом не только в Киеве, но и в других регионах страны. Профессионалы действуют быстро, выполняя поставленные задачи, выявляя проблемы. Если необходимо проведение логистического аудита по всей Украине и в Киеве, то в любое время можно обратиться за помощью. Проводится внешний, внутренний аудит, в том числе и при помощи интервью, анкет. Возможно даже проведение бесед с корпоративными клиентами, если задачи стоят в улучшении именно сервиса клиентского обслуживания. Анкеты, интервью должны быть адаптированы под специфику бизнеса организации. Это тоже ценный источник информации, который проливает свет на реальное положение вещей.

Проведение логистического аудита по всей Украине и в Киеве — это одно из направлений основных направлений деятельности Сид проджект. За подобными проверками и составлением рекомендаций обращаются представители малого, среднего и крупного бизнеса. Актуально это для всех, в том числе для начинающих предпринимателей, компаний, что успешно функционируют в данном сегменте рынка много лет.

Практика показывает, что при проведении логистического аудита в Киеве или во всей Украине практически всегда найдутся возможности уменьшить расходы, расширить географию деятельности организации, улучшить клиентский сервис, хранение, обслуживание, транспортировку, ведение отчётности.

Несомненно, изменения в деятельности организации будут заметны сразу. Изменяется стратегия действия предприятия, будут внедрены более продуктивные и современные технологичные решения для контроля, улучшения взаимодействия с клиентами, с другими подразделениями. Каждый человек, работающий в организации, должен вносить свою посильную лепту в её развитие. Не должно быть и большого отрыва между работой топ-менеджеров, управленцев и обычных исполнителей. Именно скоординированность их действий и приведёт к впечатляющим результатам.

Соблюдаются все этапы логистического аудита, поэтому заказать его стоит. Этапы, делящиеся на подэтапы, оптимизируют работу, позволяют выявить данные о функционировании организации. Да, иногда случаются ситуации, когда некоторые объёмы документации отсутствуют или же сведения хранятся на бумажных носителях либо какие-то аспекты вовсе не фиксируются. И в этом заключаются задачи логистического аудита, чтобы функционирование организации было действительно прозрачным. Такие действия тоже являются критериями успешно проведенных мероприятий.

Возможно, предприниматель, представитель бизнеса не готов сразу принять решение. Это в полной мере относится и к руководителям компаний, топ-менеджерам, которые нуждаются в некотором времени, чтобы выяснить, необходим ли им логистический аудит.

Задачи логистического аудита относительно оценки информации В идеале должна быть в наличии система, которая консолидирует информацию, поступающую от подразделений, дочерних предприятий, разных точек логистического процесса
Проверяются и другие факторы комплексно Обязателен охват управления запасами, бухгалтерии и финансов, маркетинга и поддержки, общего менеджмента, закупок, складирования, планирования операций, транспортировки и обслуживания клиентов

Нередко выясняется, что нужно изменить систему обслуживания клиентов. Практика показывает, что это слабое звено у многих компаний, организаций. Поэтому необходим логистический аудит там, где важно учесть потребности клиентов в соответствии с разными параметрами. Создаются свои стандарты обслуживания, анализируется то, насколько обоснована и добавленная стоимость, можно ли её снизить, но не за счёт ресурсов самой организации. На основании этого рассчитываются данные, напрямую говорящие об эффективности обслуживания и результативности производительности.

Да, существуют критерии успешно проведенного аудита организации, которые очевидны, если заниматься исследованием профессионально. Касается это всего, например, сферы транспортировки. Так, важно выявить следующие составляющие:

  • Условия относительно внедрения систем для транспортного управления.
  • Выявление возможностей, чтобы снизить объем, частоту перегрузок.
  • Выявление показателей эффективности транспортировки.
  • Проведение анализа того, как происходит привлечение транспорта, как формируется автопарк компании или происходит аренда.
  • Проведение исследования относительно того, как исключаются нерациональные грузовые перевозки, простои.

Это лишь общие критерии, направленные на анализ транспортной логистической системы. С таким же вниманием будут изучены и другие области.

Оформите заявку прямо сейчас
и получите скидку 5%

Ваша заявка принята
Заполните все поля

Акция не суммируется с другими скидками

Удобный заказ логистического аудита

Да, нельзя сказать, что проведя логистический аудит в Киеве или других регионах Украины единожды, впоследствии можно вообще не обращаться к специалистам. Однако будут даны рекомендации, которые сделают деятельность организации максимально эффективной как в ближайшем будущем, так и в более отдаленном, то есть через несколько лет. Рекомендуется проведение подобных манипуляций для выявления проблем периодически, например, один раз в несколько лет. Это важно, поскольку сама логистическая сфера не стоит на месте, ежегодно появляются новые информационные технологические решения, позволяющие компании, организации функционировать действительно эффективно, с большой отдачей. Важно не отставать и от конкурентов, вовремя внедрять действительно полезные новинки, ведь они обязательно окупятся, минимизируют издержки, принесут прибыль.

Выгодное сотрудничество с компанией Сид проджект

Сотрудничество налажено в различных областях логистического аудита. Профессионалы Сид проджект разрабатывают системы для управления складированием, исследуют условия хранения товаров, продукция, сырья. Это могут быть пищевые и непищевые товары, мясо-молочная продукция, яйца, бытовая техника, одежда, фармацевтическая, косметологическая продукция, оборудование и многое другое. Разрабатывается система управления запасами, исследуется и то, из-за чего происходят периодические сбои в сроках поставки, из-за чего бывают проблемы с транспортировкой грузов. Изучаются и стратегические запасы, разрабатываются методы расчёта запасов, внедряются и весьма результативные системы прогнозирования.

Изучается то, как происходит отгрузка, как распределяются материальные и другие активы в главном подразделении и в дочерних. Да, заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project) означает не только выявить насущные проблемы, но и взглянуть на функционирование организации по-новому. Учитывается и международный опыт. В частности, известно, что четко выстроенная структура, этапы логистического аудита появились ещё в конце прошлого века, когда стал очевиден процесс глобализации, стирания границ между государствами.

На территорию Украины и некоторых других стран Европы само понятие логистического аудита пришло несколько позже. Однако это имеет и свои положительные моменты. Так, украинским специалистам не пришлось начинать все с нуля, разрабатывать свои методы, этапы выявления проблем и быть первопроходцами в данной сфере. Во многом уже сформированный, адаптированный европейский опыт дал большой толчок для развития подобного бизнеса в Украине. Но, конечно, учитывается специфика страны, внедряются и собственные наработки. В том числе и наработки, созданные специалистами компании Сид проджект (Ceed project).

Доступные цены на логистический аудит независимо от объёма работ

Выгодные инвестиции в работу вашей организации

Немного статистики об аудите

Да, иногда объём работ бывает довольно большой. Так, профессионалы работают в том числе и с целыми холдингами, которые включают в себя предприятия, организации, торговые дома, представительства. Но даже если речь идет об относительно небольших компаниях, то гарантированы доступные цены на логистический аудит и формирование отчётности в полной мере. Сначала следует подготовительный этап, именно он выявляет цели, задачи, выбирает подходящие методы. Формируется и группа специалистов, входящих в команду.

Распределяются зоны ответственности, организуется сотрудничество и с логистическими службами компании, с отделом бухгалтерии и финансов, с руководителями складов, маркетинга, с отделом закупок и работниками, внедряющими информационные технологии. Если необходимо, то организуется взаимодействие с клиентами, чтобы комплексно подойти к вопросу услуги логистического аудита.

Кажется, что объём работы большой, и отчасти это действительно так. Но критерии успеха в компании Ceed project заключаются именно в предоставлении доступной стоимости, в формировании адекватных цен на логистический аудит независимо от его специфики. На сайте можно больше узнать о ценах, ознакомившись с прайс-листом. Подробнее о ценах, способах работы можно узнать у консультантов, запросить предварительную консультацию относительно аудита на любое подходящее время.

Подобный логистический аудит, конечно, стоит рассматривать и как выгодную инвестицию в деятельность вашей организации. Профессионалы изучают правила, процедуры, внутренний распорядок деятельности организации, изучают отгрузку и то, как происходит учет продукции. Будет составлена карта информационных ресурсов, изучены и этапы моделирования бизнес-процессов конкретного предприятия. Возможно проведение интервьюирования именно ключевых сотрудников организации, отвечающих за контроль организации тех или иных бизнес-процессов.

Специалисты в логистической компании Сид проджект проводят аудит и путём непосредственного посещения складов, оценки процесса транспортировки грузов. Всё это дает достоверные сведения. Большое внимание уделяется и аналитике составных моментов, выявлению проблем, изучению особенности затрат организации. Аналитика является предпоследним этапом. Когда она завершена, то формируется отчёт о логистическом аудите и даются рекомендации, то есть карта действий по внедрению на практике рекомендаций относительно улучшения деятельности, ликвидации проблем компаний.

Не составит труда заказать логистический аудит в компании Сид проджект, чтобы оперативно, в течение нескольких дней (а в некоторых случаях и недель) получить полную расшифровку, выявить проблемы, найти пути их решения. Бывает ситуация, когда именно логистический аудит и становится единственно возможным способом упорядочить работу организации, избавиться от балласта, выйти на новый уровень развития. Интересно, что по результатам международной практики логистического аудита есть и своя статистика. Так, в среднем, высшее руководство организации видит лишь 4-5 % проблем, топ-менеджерам известно о почти 10% насущных проблем, а вот рядовые сотрудники знают о 75-85 % проблем компании, организации.

Именно по этим причинам логистический аудит проводится комплексно, в том числе методом интервьюирования и непосредственным участием аудиторов во всех бизнес-процессах, включая и личное наблюдение процесса транспортировок продукции со склада до точки выдачи заказчику.

Наши партнеры

Наши партнеры фото 1
Наши партнеры фото 2
Наши партнеры фото 3
Наши партнеры фото 4
Наши партнеры фото 5
Наши партнеры фото 6

Отзывы

Оформите заявку прямо сейчас и получите скидку 5%

Акция не суммируется с другими скидками