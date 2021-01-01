Отчеты о проделанном логистическом аудите

Отчетность — это отдельный раздел в данной деятельности. Понять то, что такое отчеты о проделанном логистическом аудите, поможет следующая таблица:

Отчеты о затратах и сервисе В них можно увидеть затраты на дистрибуцию, закупки, сравнить показатели с предыдущими периодами. Выявляется объем логистических издержек в сравнении с предыдущими периодами Отчет о производительности Он выявляет результативность логистического менеджмента, эффективность

Конечно, отчеты о проделанном логистическом аудите — это не единственное, что будет представлено заказчику по окончании всех манипуляций. Ценность аудита заключается именно в возможности сформулировать конкретные действия, стратегию, тактику не на теоретической основе, а на практике. То есть эти рекомендации можно воплощать в жизнь буквально на следующий день после завершения манипуляций.

Специалисты, погружаясь в деятельность компании, выявляют и так называемый «скрытый потенциал», что тоже является общепринятым логистическим термином. И очень часто проблемы в итоге оборачиваются новыми возможностями. Да, каждая проблема, выявленная отчетами в логистическом аудите, открывает новые возможности для развития, задействования потенциала. А всё начинается с объективной оценки.

Заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project)

Казалось бы, перед специалистами стоит большой объём работ, однако всё должно быть проведено таким образом, чтобы не парализовать работу предприятия, компании, организации. Именно поэтому стоит заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project) и убедиться на практике, что настоящее качество — это ещё и скорость. Критерии успеха: оперативность, информативность, доступная цена, возможность предоставить группу аудиторов, специализирующегося в разных сферах, составляющих единую общую цепочку:

Транспортировка. Складирование, хранение, организация погрузки и выгрузки. Работа с клиентами, специфика продаж. Корректность документооборота и инвентаризации. Оценка знаний логистов-аудиторов, работающих в штате компании и так далее.

Если заказать логистический аудит у компании Сид проджект (Ceed project), то в целом на работу уйдет несколько дней или недель, но сроки зависят от объёма работ, равно как и цена. Будет изучен склад сырья, готовая продукция, материалы, работа с розничными и оптовыми клиентами, организация транспортировки и десятки других факторов. На основании этого и будет сделан вывод, отчётность, даны рекомендации и конкретные методики их воплощения в жизнь.

Эксперты помогут сформулировать перечень факторов, на основе которых и будут оцениваться логистические функции. И в этом поможет международный опыт. Заказывая логистический аудит в компании Сид проджект (Ceed project), можно быть уверенным, что будут внедрены международные и отечественные методики, поскольку необходимо учитывать специфику деятельности компании именно на местном рынке, то есть иметь в виду то, как функционирует украинский рынок.