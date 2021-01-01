Транспортировка грузов означает выбор подходящего транспорта. Существуют международные перевозки, не требующие привлечения, например, самолётов, сухогрузов, барж, морских контейнеров, железнодорожных вагонов.
Они бывают разные в зависимости от вида транспорта, протяженности маршрута и других показателей. Все международные перевозки означают необходимость пересечения границы страны. В противном случае они называются межрегиональными, то есть осуществляющимися в пределах одной страны.
Все международные перевозки означают и необходимость прохождения таможни. Порою приходится пересекать границу не одного государства, а сразу нескольких. Тогда требуется оформление разрешения на прохождение многочисленных таможенных досмотров. Конечно, учитывается правовая специфика той или иной страны.
Организовывая любую международную перевозку, надо знать то, как ситуация складывается не только в теории, то есть с точки зрения закона, но и на практике. Законы могут быть одинаково строгими на территории нескольких государств, но какие-то страны будут считаться более или менее лояльными относительно специфики организации логистических перевозок международного характера.
Именно при международных грузоперевозках используется большое разнообразие. Есть разные виды автомобильного транспорта и типа перевозимых грузов, что удовлетворят запросы любого клиента. Это актуально для межрегиональных, международных грузов, а также для тех, что требуют особых условий в логистике. Порой автомобильному транспорту приходится пересекать две, иногда и больше международных границ, осуществляя перевозку грузов, поэтому и существует столь большое разнообразие.
Разнообразные виды автомобильного транспорта и типы перевозимых грузов позволяют сократить время в пути. Плюс, существуют требования относительно того, какую специфику транспорта нужно выбрать в зависимости от свойств перевозимых объектов. Так, некоторые из них требуют соблюдения температурного режима, влажности — в противном случае автоперевозка будет просто невозможна, а на самого перевозчика-логиста будет наложен штраф.
Даже если осуществляются относительно простые межрегиональные перевозки грузов, то и здесь стоит внимательно выбирать из множества имеющихся вариантов. Каждый вид автомобильного транспорта и тип перевозимого груза указываются в договоре, поэтому такие нюансы будут известные заказчику заблаговременно. Даже при транспортировке объектов внутри страны или в пределах одного региона необходимо иметь разрешительные документы и обосновать выбор того или иного автотранспорта.
Специалисты нашей транспортной компании подбирают оптимальное транспортное средство и составляют удобный маршрут с учетом спецификации груза, сроков доставки. Хотите доверить транспортировку груза команде профессионалов? Мы работаем в интересах клиента, предлагая наиболее удобные и выгодные варианты перевозки разных грузов. Полное документальное оформление организованной перевозки позволяет клиенту избавить себя от необходимости самостоятельно собирать и готовить все бумаги.
Преимуществ немало. В основном преимущества международных грузовых автоперевозок сводятся к экономичности, низкой себестоимости. В соответствии со статистикой, именно такой вид перевозок является самым распространенным, в том числе и по экономическим причинам.
Кроме того, преимущества международных грузовых автоперевозок заключаются в следующем:
И, конечно, среди преимуществ грузовых международных автоперевозок стоит отметить и относительно лёгкую возможность отслеживать транспорт в пути следования. Для этого используются специальные навигационные спутниковые системы, GPS-навигаторы, подающие сигналы. На основании этого логист-менеджер, который прикрепляется к каждому заказу автоперевозок, всегда будет готов предоставить отчет клиенту, где в данный момент находится груз. Причём, осуществляется это не только при возникновении каких-либо проблем, форс-мажорных обстоятельств, но и тогда, когда транспорт проходит важные, ключевые точки международных маршрутов.
Это позволит транспортировать даже большие контейнеры, габаритные и негабаритные грузы, мебель, оборудование, сельскохозяйственную технику, медикаменты, бытовую технику, одежду, пищевую продукцию и множество других наименований. Профессионально организованные международные перевозки при помощи грузового автотранспорта будут действительно выгодными, если логисты проработают оптимальный логистический маршрут. Другие нюансы деятельности:
Даже региональные грузовые перевозки требуют оформления логистических документов. В любом случае будет оказана помощь в оформлении документов для международных автоперевозок или для региональных. Мелочей здесь не бывает. Любая ошибка, несвоевременность предоставления информации, неточности чреваты последствиями разной сложности: наложение штрафа, отзыв лицензии у компании, осуществляющей международную перевозку грузов автомобильным транспортом, задержка рейса на неопределенное время до выяснения всех формальностей и прочее.
Конечно, помощь в оформлении документов для международных автоперевозок оказывают профессионалы. Работают в этой сфере экспедиторы, логисты, знающие международные стандарты и требования, а также нюансы оформления документов в той или иной стране. Учитываются как требования закона, так и сама правоприменительная практика. Известно, что некоторые страны могут быть более или менее лояльными к проверке грузов на международных автоперевозках, и это необходимо учитывать.
Иногда возникают непредвиденные обстоятельства. Они тоже требуют оперативной помощи при оформлении документов на международные автоперевозки, быстрое реагирование, компетентность. Вот почему так важно всегда быть на связи с операторами-логистами, менеджерами, чтобы решать возможные проблемы по мере их поступления.
Стоимость рассчитывается после предоставления всех сведений. Но в любом случае цена на доставку грузов автомобильным транспортом складывается из объективных факторов. Иногда встречаются и виртуальные калькуляторы, куда нужно ввести дату отправки, пункт назначения, массу, длину, ширину, высоту, дату отгрузки. На основании этого система в автоматическом формате рассчитает приблизительную цену перевозки.
Конечно, впоследствии цена на доставку грузов автомобильным транспортом корректируется как немного в сторону увеличения, так и снижения. Кроме того, специалисты подскажут, как снизить цену, но не снижая качество перевозок груза. Иногда заказчикам не требуется особая срочность. Они могут выбрать другие варианты перевозки груза автомобильным транспортом, заплатив чуть меньшую стоимость. Цена тоже является существенным условием и отображается в договоре.
Есть и разные тарифы. Иногда цены на доставку груза автомобильным транспортом отличаются и в зависимости от того, обращается ли человек впервые или является постоянным заказчиком. Это общепринятая практика, когда постоянные клиенты, пользующиеся услугами международных перевозок грузов автомобильным транспортом, могут рассчитывать на дополнительные скидки, более лояльные тарифы.
Иногда люди, желающие знать, как заказать международную автоперевозку грузов, считают, что это будет долгий и сложный процесс, подразумевающий предоставление большого объема информации. Да, приходится подходить к делу аккуратно и даже скрупулёзно. Особенно, если речь идет о международных перевозках автотранспортом, но данный процесс налажен, он представляет собой определенные алгоритмы действий. Важной логистической задачей для компании-перевозчика является понимание специфики груза, учет его особенностей, а также возможности заказчика.
Многие клиенты, решившие заказать международные автоперевозки грузов, впоследствии обращаются в одну и ту же логистическую компанию. Это избавляет их от рисков, от необходимости вновь и вновь искать добросовестного исполнителя, анализировать отзывы, задавать вопросы, внимательно изучать прайс-лист. Приятно, когда сотрудничество относительно международных грузовых перевозок самым разным видом транспорта налажено, что избавляет клиента от траты времени.
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В качестве надежного партнера Cид проджект (Ceed project), доставляющий грузы, упоминается в сети многими представителями малого, среднего и крупного бизнеса. Это подтверждается и тем, что партнерство в сфере международных перевозок при помощи автомобильного транспорта только растёт из года в год. Да, меняется международная ситуация, иногда возникают дополнительные ограничения, а порою бывают и форс-мажорные обстоятельства. Но никакие обстоятельства, как показывает практика, не способны полностью парализовать сферу перевозок грузов автомобильным транспортом по региональным и международным направлениям. Напротив, эксперты считают, что показатели данной сферы увеличиваются примерно на 20% ежегодно.
Если говорить о какой-то логистической компании в плане лидерства, то это налагает определенные обязательства относительно высокого уровня сервиса международных перевозок. Да, в Украине Ceed project — это лидер в логистических услугах, что подтверждает многолетняя практика. Кроме автомобильных международных грузовых перевозок доступны и другие виды:
И, конечно, автомобильные международные перевозки грузов занимают особое место. В Украине Ceed project — это лидер в логистических услугах ещё и по той причине, что всем клиентам гарантируются дополнительные преимущества. В частности, возможна оплата любым удобным способом. Обязательно заключается официальный договор с указанием существенных условий. А еще, предусматривается страховка за счёт компании-перевозчика. Она может быть полная или частичная. То есть при заключении договора клиент сам решает, будет ли полностью покрыта стоимость груза при повреждении или хищении либо частично.
Кроме того, предоставляется отчётность, отслеживается передвижение автомобильного транспорта как на территории Украины, так и на территории ближнего, дальнего зарубежья. Не зря в Украине Ceed project лидирует в логистических услугах, осуществляя автомобильные и другие виды международных перевозок разными видами транспорта. Работают в компании и специалисты, прекрасно ориентирующиеся во внешнеэкономической деятельности, международных стандартах, правилах и в том, как проводится таможенная очистка и какие документы придется предоставить.
15 лет деятельности в международных перевозках дают нам право говорить, что мы профессионалы своего дела. Многолетний опыт в логистике научил главного, никогда не сдаваться, и идти к цели легко, но уверенно.
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Клиенты отмечают, что им удобно такое деловое партнерство в формате международных перевозок из-за того, что компания разрабатывает план, согласовывает его с заказчиком. Вот почему клиенты работают на постоянной основе с Ceed project, находя этот вариант максимально удобным. Логисты анализируют свойства перевозимых грузов, выбирают варианты международных автоперевозок, рассчитывают цены, осуществляют контроль.
В наличии есть бортовые грузовики, идеально подходящие для грузов, строительных и отделочных материалов, что не требуют особых условий для международных или региональных перевозок.
Отвечая на вопрос, почему клиенты работают на постоянной основе с Ceed project, стоит отметить, что в автопарке есть платформы для габаритных и негабаритных грузов, специальной техники. Есть и самосвалы, идеально подходящие для международной перевозки некоторых сыпучих сред. Если речь идёт о жидких средах и горюче-смазочных материалах, то для этого предусмотрены специальные цистерны с соответствующей маркировкой, опознавательными знаками.
Имеются и рефрижераторы, позволяющие настроить соответствующую температуру, влажность. Вот почему клиенты, работающие с Ceed project на постоянной основе, могут доверить региональную или международную грузоперевозку практически любых объектов. А еще, имеются закрытые фургоны, являющиеся универсальными как для для продуктов питания, так и для прочих логистических товаров.
Как видно, нюансы есть всегда, и они обязательно будут учтены. В любое подходящее время закажите комплекс услуг логистики, в том числе и варианты под ключ. Скоропортящиеся товары, ценные, комплексные и другие логистические грузы будут доставлены вовремя по международным маршрутам. Заказчик всегда будет иметь доступ к информации о прохождении автомобильным транспортом тех или иных точек международного маршрута.
Для начала ознакомьтесь с общей информацией. Затем закажите комплекс услуг логистики или консультацию специалиста. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте, можно заказать и обратный звонок. Также есть возможность запросить прайс-лист или другие сведения на электронную почту или задать вопрос посредством удобного виртуального чата.
Сервис не навязывается, но предоставляется информация по запросу клиентов. Если клиенты заказывают комплекс услуг логистики не первый раз, то могут рассчитывать на дополнительные скидки, особые условия сотрудничества, максимально лояльные тарифы логистики. Хотя в любом случае цена международных перевозок автомобильным транспортом адекватна. Она ниже, чем в среднем в Украине.
Особенно тщательно стоит выбирать там, где речь идет о международных перевозках грузов. Традиционно все объекты подразделяются на разные категории. Например, следующие:
1.Тяжеловесные, то есть те, которые предусматривают особые средства загрузки и погрузки.
2.Сверхтяжелые грузы, имеющие нестандартные размеры, негабаритные. Как правило, стандартные варианты автомобильного транспорта в процессе международных перевозок будут слишком рискованными. Плюс, в таких случаях составляются специальные маршруты автомобильного или иного транспорта, чтобы не блокировать дорожное движение спецтехникой негабаритных размеров.
3.Опасные грузы, автомобильный транспорт для которых должен иметь повышенную надежность. Это тоже актуально как для перевозки внутри страны, так и в международном формате. Нельзя допустить малейшего риска нанесения вреда жизни и здоровью человека, экологии, то есть окружающей среде. Приходится соблюдать строжайшее меры безопасности и иметь в наличии все логистические документы, разрешающие международную перевозку грузов автомобильным транспортом.
4.Живой груз. Сюда относятся сельскохозяйственные животные, в том числе крупный рогатый скот, перевозится и домашняя птица. В таком случае приходится продумывать создание благоприятного микроклимата внутри, обеспечивать доступ воды, воздуха, питание. И, конечно, важно в процессе перевозок автомобильным транспортом подобного груза соблюдать санитарно-гигиенические условия.
Если приходится иметь дело с крупным грузом, то в процессе транспортировки его придется тщательно закрепить. Не допускается перемещение грузов внутри кузова, кабины, фуры, рефрижератора. Если перевозятся международные комбинированные грузы, принадлежащие разным заказчикам,то внутреннее пространство должно быть подразделено на отсеки, чтобы эти объекты не соприкасались между собой. Это актуально всегда, особенно в тех случаях, когда осуществляется международная транспортировка пищевых и непищевых продуктов, бытовой химии и предметов первой необходимости, одежды и строительных материалов.
Если параметры автомобиля рассчитаны на транспортировку негабаритного груза, то наносится соответствующая маркировка, предупреждающие символы, заставляющие водителей и других участников дорожного движения обращать внимание на нестандартный автотранспорт. Если говорить об объеме, то и здесь перевозку можно поделить по основаниям. Понять это поможет следующая таблица:
|Крупнотоннажные перевозки
|Они означают транспортировку больших объемов, партий однородных товаров
|Малотоннажные перевозки
|Они означают транспортировку небольшими частями однородных предметов
|Сборные перевозки
|Они означают транспортировку большой партии разнородных предметов
Если нет возможности заказать международную перевозку подобных грузов с помощью автотранспорта, то выбираются аналоги: железнодорожный транспорт, авиационный, морской или, как его иногда называют, «водный».
Вполне обыденным считается явление, когда потенциальный клиент желает сначала ознакомиться с общими условиями сотрудничества, рассчитать цену международных перевозок автомобильным или иным транспортом, ознакомиться с положениями договора, изучить цены, указанные в прайс-листе.
Часть логистической информации уже размещена на сайте компании Ceed project. Также даются и ответы на самые распространенные вопросы пользователей. Любая персональная, платёжная информация, сведения о заказанных логистических услугах не передаются третьим лицам, не используются впоследствии в коммерческих целях. Сотрудничество в сфере услуг логистики конфиденциальное, официальное, с гарантией привлечения опытных специалистов, имеющих профильное образование в сфере оказания логистических услуг.
Да, такие ситуации порой возникают. В штате компании есть транспорт и специалисты, которые готовы сразу же приступить к выполнению заказа. Однако надо понимать, что в любом случае маршруты, в том числе и международные, займут определённое время. Надо учесть, что придется проходить таможенный контроль, предоставлять документы, контролировать состояние автотранспорта в пути следования. Но исходя из срочности и других запросов клиента будет выбран оптимальный логистический вариант.
Груз считается пригодным для перевозки, если он не маркирован соответствующим образом, если его параметры относительно габаритов и массы не совпадают с теми, что заявлены в документации. Довольно высокие требования предъявляются и к качеству упаковки. Это актуально для любых перевозок, в том числе и международных.
Здесь действует общепринятая международная практика — это происходит из-за поломок. Компания-грузоперевозчик заменяет машину аналогичным автомобилем со схожей грузоподъемностью, беря на себя все финансовые издержки.
Это зависит от вида груза, но такая спецтехника есть в наличии. Особенно часто она задействуется, где приходится иметь дело с негабаритными объектами или обеспечить оперативную разгрузку, погрузку.
Да, при заказе логистических услуг по международным и внутренним грузоперевозкам будут предложены дополнительные скидки постоянным клиентам. Это тоже общепринятая во всём мире практика, направленная на стимуляцию спроса и поощрение постоянных клиентов.
Да, такой автотранспорт тоже есть в наличии. Изотермический фургон поддерживает ту температуру, которая была внутри него в момент погрузки и закрытия дверей. Рефрижератор обладает более широким спектром действия. Он позволяет не только поддерживать температуру, но и менять её в пути следования, увеличивая, уменьшая. Если речь идёт о перевозке сельскохозяйственной продукции, то чаще всего используются рефрижераторы.
Акция не суммируется с другими скидками