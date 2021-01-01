Международные перевозки

Почему клиенты работают на постоянной основе с Ceed project

Клиенты отмечают, что им удобно такое деловое партнерство в формате международных перевозок из-за того, что компания разрабатывает план, согласовывает его с заказчиком. Вот почему клиенты работают на постоянной основе с Ceed project, находя этот вариант максимально удобным. Логисты анализируют свойства перевозимых грузов, выбирают варианты международных автоперевозок, рассчитывают цены, осуществляют контроль.

В наличии есть бортовые грузовики, идеально подходящие для грузов, строительных и отделочных материалов, что не требуют особых условий для международных или региональных перевозок.

Отвечая на вопрос, почему клиенты работают на постоянной основе с Ceed project, стоит отметить, что в автопарке есть платформы для габаритных и негабаритных грузов, специальной техники. Есть и самосвалы, идеально подходящие для международной перевозки некоторых сыпучих сред. Если речь идёт о жидких средах и горюче-смазочных материалах, то для этого предусмотрены специальные цистерны с соответствующей маркировкой, опознавательными знаками.

Имеются и рефрижераторы, позволяющие настроить соответствующую температуру, влажность. Вот почему клиенты, работающие с Ceed project на постоянной основе, могут доверить региональную или международную грузоперевозку практически любых объектов. А еще, имеются закрытые фургоны, являющиеся универсальными как для для продуктов питания, так и для прочих логистических товаров.

Закажите комплекс услуг логистики

Как видно, нюансы есть всегда, и они обязательно будут учтены. В любое подходящее время закажите комплекс услуг логистики, в том числе и варианты под ключ. Скоропортящиеся товары, ценные, комплексные и другие логистические грузы будут доставлены вовремя по международным маршрутам. Заказчик всегда будет иметь доступ к информации о прохождении автомобильным транспортом тех или иных точек международного маршрута.

Для начала ознакомьтесь с общей информацией. Затем закажите комплекс услуг логистики или консультацию специалиста. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на сайте, можно заказать и обратный звонок. Также есть возможность запросить прайс-лист или другие сведения на электронную почту или задать вопрос посредством удобного виртуального чата.

Сервис не навязывается, но предоставляется информация по запросу клиентов. Если клиенты заказывают комплекс услуг логистики не первый раз, то могут рассчитывать на дополнительные скидки, особые условия сотрудничества, максимально лояльные тарифы логистики. Хотя в любом случае цена международных перевозок автомобильным транспортом адекватна. Она ниже, чем в среднем в Украине.